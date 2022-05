Diego Gonçalves fez o gol alvinegro contra o Juventude no Nilton Santos - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Diego Gonçalves fez o gol alvinegro contra o Juventude no Nilton SantosFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/05/2022 14:14

Rio - Com o Estádio Nilton Santos lotado, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Juventude em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após mais um tropeço, os torcedores vaiaram a equipe no apito final do árbitro e, Diego Gonçalves, atacante responsável pelo gol alvinegro, disse entender a revolta por parte da torcida.

"Nós sabemos que a torcida está no direito de cobrar, mas não podemos deixar isso entrar no grupo, que é espetacular, de pessoas fantásticas.", disse o atacante em entrevista ao "Premiere" na após sair de campo, antes de emendar:

"Nós fomos ali pra pedir o apoio, aplaudindo, esperamos que eles nos apoiem e que isso (protestos) não passe para o nosso elenco."

Mesmo com o empate e a cobrança dos torcedores, Diego elogiou o elenco, afirmou que o novo grupo ainda está em processo, mas se mostrou confiante para o futuro da equipe.

"Começamos bem o jogo, mas é um horário difícil de jogar. Ainda mais quando sai atrás no resultado, tem que buscar o tempo inteiro... Mas, é parabenizar o grupo inteiro e agradecer a alguns torcedores que nos apoiaram. Agora é ter paciência, nós estamos ajeitando o elenco, mas vai dar tudo certo e vamos conseguir o nosso objetivo.", concluiu.