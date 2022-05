Luís Castro comandou o Botafogo pela primeira vez no Rio de Janeiro - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/05/2022 14:38

Rio - O técnico português Luís Castro não escondeu sua insatisfação quanto a atuação do Botafogo neste domingo (1), no Nilton Santos, com o empate em 1 a 1 contra o Juventude, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o comandante, que dirigiu o Alvinegro pela primeira vez no Rio de Janeiro, o time não se encontrou.

"Olhamos sempre para todos os jogos para ganhar. Não podemos esconder a nossa desilusão com aquilo que fizemos e com o resultado. Não podemos mascarar a nossa realidade. Não conseguimos fazer em campo o que expectávamos fazer. Do outro lado teve uma equipe também que lutou também pelo resultado e que conseguiu seus objetivos. Nunca fomos uma equipe estável ao longo de todo o jogo, fomos muito instáveis. Nunca tivemos variabilidade do jogo, tivemos aqui e ali a variabilidade pelos corredores", disse.

Além do desempenho, o 'Mister' alvinegro também abordou a respeito do fator emocional. Para ele, os mais de 34 mil torcedores na manhã deste domingo fizeram grande festa e os jogadores não acompanharam o ritmo.

"O lado emocional do jogo esteve muito presente e isso rouba o espaço do lado racional do jogo. Há muita gente a se adaptar à essa realidade de estádio cheio, e obrigado aos torcedores pelo apoio. É fantástico esse conforto que vem da torcida, e querer dar muito uma resposta positiva por parte dos jogadores acaba atrapalhando os caminhos para isso. O caminho para o gol muitas vezes não é a linha reta, há outros caminhos. Emocionalmente nos desequilibramos aqui e ali. Não foi um bom dia para nós."

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (8), contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília, em mais um compromisso pelo Brasileirão.