Felipe Neto é torcedor do BotafogoDivulgação/ Felipe Neto

Publicado 03/05/2022 19:51

Rio - Torcedor fanático do Botafogo, Felipe Neto está confiante na recuperação do clube. Em entrevista ao canal “Opinião Play”, o youtuber disse que ficou otimista após conversas que teve com o empresário americano John Textor, que comprou 90% da SAF do clube.

"Me sinto esperançoso. Conversando com o próprio Textor, percebendo o quanto ele está preocupado com todos os setores, não só com o futebol, que tem que ser a prioridade, mas também com marketing, formação de torcida, estádio, todos os aspectos. Estamos vivendo os primeiros passos de uma época que vai entrar para a história do Glorioso. Isso me arrepia só de pensar. A torcida tem que embarcar junto, como está fazendo", disse Felipe.



"Eu acho que hoje, o Textor tem conversado comigo, trocamos experiências, mas o Botafogo precisa de um profissional superior a mim e que trabalhe 24 horas por dia para o clube. Hoje o Botafogo está em situação tão boa que pode ter estrutura muito superior e que não precise de mim para nada, mas que eu possa contribuir como figura pública, principalmente nos projetos para trazer torcedor novo, para trazer a garotada para gostar do Botafogo. Quero contribuir muito nisso, além de dar conselhos. O que me for perguntado, o que me for pedido, vou estar disponível", completou.