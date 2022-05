Atacante Eran Zahavi, do PSV (HOL), que está na mira do Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Atacante Eran Zahavi, do PSV (HOL), que está na mira do BotafogoFoto: Divulgação/PSV

Publicado 04/05/2022 13:29

Rio - O atacante israelense Eran Zahavi, principal alvo do Botafogo na segunda janela de transferência, confirmou que não vai renovar seu contrato com o PSV, da Holanda. A informação dada pelo site holandês "Omoroep Brabant" pode animar o Alvinegro que já oficializou a intenção de contratar o jogador. Ele pode ser o "nome impacto" mundial desde que John Textor comprou 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Glorioso.

"Foi decidido em comum acordo que agora é o momento certo de sair. Fui feliz aqui, amo esse clube. É claro que houve altos e baixos, mas eu guardarei as boas lembranças", afirmou o atleta israelense, ao portal.

O atacante disse que está deixando o clube após o fim de seu contrato por motivos pessoais. Sua família foi vítima de dois roubos na Holanda e, por isso, ele estaria disposto a deixar o país junto aos seus familiares para um novo desafio.

"Eu preciso de um novo desafio. Mas também estou saindo por causa da minha família. Estamos prontos para um novo lugar. É claro que algumas coisas aconteceram nesses dois anos. Foram coisas difíceis. Mas é hora de seguir em frente. Nosso tempo aqui já foi", disse.

Ainda de acordo com a reportagem, o empresário do jogador tem propostas de diversos clubes, inclusive a do Botafogo. Contudo, o atleta deve focar em seus últimos jogos pelo clube europeu. Desde que chegou ao PSV, em 2020, Zahavi atuou em 77 jogos, marcou 36 gols e deu 15 assistências.