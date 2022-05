Torcida do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Torcida do BotafogoVitor Silva/Botafogo

04/05/2022

Rio - O Botafogo decidiu fazer uma promoção para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ceilândia, no dia 12 de maio, no Nilton Santos. Os ingressos para a partida custam a partir de R$ 3. As vendas foram iniciadas nesta quarta-feira.

A expectativa é de bom público novamente e 42 mil ingressos foram colocados a venda. Até a próxima sexta-feira, a venda será exclusiva para sócios, que poderão pagar R$ 3 nos setores leste e oeste superior. No sábado, a venda abrirá para o público geral e as entradas para os mesmos setores sairão a R$ 20.

No jogo de ida, o Botafogo construiu uma boa vantagem. O Glorioso venceu o Ceilândia por 3 a 0 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.