Rafael, lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rafael, lateral-direito do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 06/05/2022 19:00

Rafael está animado quanto ao retorno no Botafogo. Fora por uma ruptura no tendão de Aquiles desde janeiro, o lateral-direito segue em tratamento para retornar aos gramados.



O lateral-direito se lesionou no primeiro jogo do Glorioso na temporada, ainda no Campeonato Carioca. O camisa 7 já voltou a andar, mas está na parte inicial da transição. Mesmo assim, dá um prazo positivo quando à volta dos gramados.



"Julho se Deus permitir estou de volta irmão", escreveu o lateral-direito em uma rede social.



Enquanto Rafael está fora de combate, o treinador Luís Castro conta com Renzo Saravia e Daniel Borges - que vem atuando no lado esquerdo - na posição.