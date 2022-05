Tchê Tchê, novo meio-campista do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2022 19:14

Rio - Em entrevista ao programa "Sportscenter" da ESPN, o volante Tchê Tchê, do Botafogo, comentou sobre a importância da vitória do Glorioso no clássico contra o Flamengo. Ao lado do atacante Vitor Sá, Tchê Tchê também negou a informação de que os jogadores do Alvinegro haviam recebido "bicho dobrado" em caso de vitória contra o Rubro-Negro.

"Pelo rosto do (Victor) Sá aqui dá para ver que não estamos sabendo disso. Não é a nossa principal motivação, é uma brincadeira sadia, mas a maior motivação nossa é enfrentar jogadores bons do outro lado, que vira e mexe vão para a Seleção, e saber que fizemos um jogo de igual para igual. Eles têm muito mais entrosamento do que a gente, vem brigando sempre por títulos nos últimos anos, e nós estamos numa transição em que queremos resgatar a grandeza do Botafogo. Temos certeza de que com o trabalho que estamos fazendo, estamos no caminho certo", disse Tchê Tchê.



O volante também comentou sobre a adaptação com o técnico Luís Castro.

"É um trabalho em construção, muito novo, tem muitos jogadores jovens. É até engraçado falar que somos os mais experientes, eu me acho um menino também (risos). Demanda tempo e paciência tanto nossa quanto da diretoria e da própria torcida. Sabemos que no Brasil há um imediatismo muito por resultados. Ficamos muito contentes de ter vencido, mas sabemos também que haverá momentos difíceis, quando o resultado não será o esperado. Trabalhamos muito sério todos os dias para queimar alguns etapas para que seja visto a médio e curto prazo a evolução que o clube vem buscando", comentou, antes de completar:

"Eu procuro aprender sempre com todos os treinadores com os quais tenho o prazer e a honra de trabalhar. Sou um cara que trabalha muito e tem muita humildade para escutar. São poucos dias até agora com o mister, é um cara de boas ideias, sempre temos trabalhos táticos em que ele explica, pergunta se tem alguma dúvida porque na hora do jogo temos que estar bem preparados e a cobrança é grande. É um novo modelo, um futebol moderno, que sempre procura manter a posse de bola. Às vezes será difícil, como ontem quando enfrentamos um time muito qualificado. Soubemos sofrer quando tivemos que sofrer e fizemos um jogo de igual para igual em vários momentos. Esperamos ter mais atuações nesse nível", finalizou Tchê Tchê.

O Botafogo agora se prepara para o duelo contra o Ceilândia-DF, na próxima quinta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O duelo é válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Glorioso acabou vencendo por 3 a 0.