Gatito teve grande atuação na vitória do Botafogo sobre o FlamengoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/05/2022 16:26

Se Erison garantiu o gol da vitória por 1 a 0 no clássico com o Flamengo em Brasília, Gatito Fernández fez grandes defesas e evitou que o Botafogo sofresse gols. Ao contrário do companheiro de ataque, que vive bom momento aos 23 anos, o goleiro, de 34, busca recuperar a confiança após problemas físicos que o deixaram sem jogar por mais de um ano. E a atuação no clássico foi importante para ele provar que ainda pode ser muito útil ao Glorioso.



"Maior drama é que eu não sabia se voltaria a estar no nível de antes. Provei para mim que consigo estar no nível que joguei nos outros anos pelo Botafogo. Fico muito orgulhoso do trabalho que faço diariamente, no pré-treino e em casa. Isso (boa atuação) dá uma satisfação e me enche de orgulho", afirmou em entrevista ao SporTV.



Ao voltar a ser decisivo, Gatito, que tem 13 partidas na temporada, ajudou o Botafogo a encerrar o jejum de vitórias sobre o Flamengo, que durava oito partidas. O próprio goleiro admitiu que a situação incomodava, principalmente os jogadores que estão há mais anos do clube.



"Conversei com o Kanu nessa semana e tínhamos falado que já era hora de mudarmos essa parte negativa nos clássicos. Nós que estamos há mais tempo no clube vínhamos guardando uma mágoa grande, porque não conseguíamos conquistar uma vitória e entregar à nossa torcida. Conseguimos mudar isso", completou.