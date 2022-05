Erison - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/05/2022 15:01

Rio - Um dos grandes destaques do Botafogo na temporada, o atacante Erison tem contrato com o clube carioca até 2023. Porém, como chegou ao Glorioso antes da SAF, ele não pertence ainda ao Alvinegro. De acordo com informações do canal do Medeiros, o Fogão já está se movimentando nos bastidores para efetuar a compra do atacante, que é o artilheiro do clube carioca em 2022.

Após se destacar no Brasil de Pelotas, na última Série B, Erison teve 40% dos direitos econômicos adquiridos por 200 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão) pela Kirin Sports junto ao XV de Piracicaba, que mantém 10% dos direitos do jogador. A empresa colocou o jogador no Botafogo para haver valorização do artilheiro.

Caso Erikson seja negociado por valor superior a R$ 1,3 milhão, a empresa teria direito a receber R$ 1,3 milhão, já o clube alvinegro teria direito aos outros 50% do excedente. Porém, em outra condição financeira desde a chegada de John Textor, o Botafogo deseja adquirir uma parcela superior dos direitos do atacante para ter decisão em negociações futuras. Há possibilidade de propostas do exterior na próxima janela.

Em 18 partidas com a camisa do Botafogo, o atacante, de apenas 23 anos, fez 11 gols e deu três assistências. Em pouco tempo de equipe, Erison já conquistou o coração dos alvinegros e tem se mostrado decisivo em clássicos, ele já marcou em vitórias do clube carioca sobre o Fluminense, Vasco e Flamengo.