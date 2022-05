Kanu, zagueiro do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Kanu, zagueiro do BotafogoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/05/2022 16:25

Rio - O Botafogo acertou nesta terça-feira a renovação do zagueiro Kanu até o fim de 2025. O anúncio oficial da extensão do contrato deve ser feito nos próximos dias. A informação é do site "GE".

O novo vínculo renderá um aumento salarial a Kanu, que atualmente é capitão e um dos principais jogadores do elenco. As partes já tinham acertado os valores e discutiam nos últimos dias alguns detalhes, como forma de pagamento das luvas. Faltava apenas o aval de John Textor, que foi dado nesta terça.

Recentemente, Kanu recebeu ofertas de Corinthians e São Paulo e esteve perto de deixar o Botafogo antes da venda da SAF. Com a renovação, o zagueiro receberá um valor semelhante ao que foi oferecido pelos clubes paulistas.