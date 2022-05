Erison comemora gol do Botafogo sobre o Flamengo pela Série A - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/05/2022 14:35

Rio - O atacante Erison, do Botafogo, destacou a fome da equipe pela conquista do Campeonato Brasileiro e também de uma vaga na Copa Libertadores da América. Em entrevista ao "Globo Esporte", da TV Globo, que foi ao ar nesta quarta-feira (11), o artilheiro do Alvinegro com 11 gols nesta temporada, afirmou que é possível ganhar o título da Série A.

"Só por se manter na Série A, chegar na Libertadores… Não, não tem limite. Podemos sim ser campeões do Brasileiro, vamos lutar por isso e vamos batalhar todos os dias por isso. Satisfeito eu não vou falar que estou, porque poderia ter feito mais, claro. Mas vou continuar trabalhando no meu dia-a-dia, dando meu melhor", destacou Erison.

Além disso, Erison, que ficou bastante conhecido pela comemoração dos gols do "El Toro", que é representada arrastando os pés no gramado e chutando a bandeirinha do escanteio, afirmou que ficou emocionado com o carinho da torcida do Botafogo e que fará de tudo para dedicar os frutos do trabalho aos torcedores.

"Eu fico muito contente, chego às vezes a me emocionar, porque é muito bom ver uma criança fazendo isso, se espelhando em você. A torcida me apoiou desde o início, desde a minha chegada aqui, me acolheu muito bem. Não tem como eu não correr e não me dedicar todos os dias e todos os jogos por eles", afirmou Erison.