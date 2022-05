Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Rio - O começo de trabalho de Luís Castro no comando do Botafogo tem empolgado os torcedores. E não apenas eles. Em entrevista ao canal do Anderson Motta, no YouTube, o vice-presidente geral do clube carioca, Vinicius Assumpção, projetou um futuro longo do português como treinador no clube carioca.

"Luís Castro falou para mim e para o Durcesio (Mello) que gosta nesse estilo, base integrada aos profissionais. Tem gente que prefere separar. Acredito que ele será nosso técnico (por muito tempo), baterá recorde de títulos e longevidade à frente do Botafogo. Confidenciou isso para nós, que gosta de ver a integração, principalmente do sub-16 para cima. Ele próprio quer acompanhar a evolução desses garotos", afirmou.

Atualmente, o Glorioso alterna treinos no CT Lonier e no Estádio Nilton Santos, mas procura um local provisório e tem planos para o futuro. O dirigente contou que John Textor está avaliando novas possibilidades para o clube carioca.

"O que posso dizer é que há essa expectativa. (John) Textor está conversando com os irmãos (Moreira Salles), diálogo o tempo todo, tanto que o time profissional está treinando direto lá. Usa o campo principal (do estádio) uma vez, o anexo está sendo usado pelo time B, sub-23. Acho que as coisas vão andar e deslanchar já já. Tem uns imbróglios do próprio terreno, parece que estão resolvidos. Toda a busca da SAF era provisória, foram ver CFZ, não agradou, mas o CT vai entrar em obra. Como vai fazer? Isolar o campo? Criar estrutura mínima? Não sei como vai ser feito. Mas acredito que o CT Lonier no futuro será o CT do Botafogo", disse.