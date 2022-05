Alvo do Botafogo, Eran Zahavi se despede oficialmente do PSV nesta quarta-feira - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 11/05/2022 17:46

Rio - Cogitado no Botafogo, Eran Zahavi se despediu oficialmente do PSV, da Holanda nesta quarta-feira (11). O atacante israelense já informou que esta temporada será a última pelo clube holandês. No entanto, o Alvinegro sofre concorrência com outros clubes europeus que estão monitorando a situação do jogador de 34 anos.

Na partida contra o NEC, o PSV venceu o confronto por 3 a 2 e um dos gols foram efetuados por Zahavi, que logo foi ovacionado pela torcida holandesa, no estádio Philips.

O PSV ainda enfrenta o Zwolle neste domingo (15), e terminará na segunda colocação da tabela. Enquanto isso, o Ajax, que venceu o Heerenveen por 5 a 0 se tornou o campeão nesta quarta.