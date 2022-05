Victor Sá - Vitor Silva / BFR

Victor SáVitor Silva / BFR

Publicado 11/05/2022 19:38

Rio - Victor Sá é uma das contratações que mais caiu nas graças do torcedor do Botafogo. O atacante está tendo uma adaptação tranquila ao futebol brasileiro, sobretudo, ao método e filosofia de trabalho implementada pelo técnico Luís Castro. Em entrevista para a 'BotafogoTV', o jogador revelou que está encantado com a torcida botafoguense e elogiou todo o apoio dado.



"Todos os jogos a torcida sempre acompanhou. E nos motivaram nesse jogo contra o Flamengo. Foi bom demais ganhar e comemorar com os nossos torcedores. Apesar do mando do Flamengo, a festa que a gente fez foi bacana demais. Estou feliz demais. É um momento único na minha vida", afirmou Victor

O camisa 29 aproveitou e reforçou que, o elenco está focado e confiante em brigar para fazer o clube triunfar, ainda nesta temporada.

"A vitória no clássico contra o Flamengo foi muito importante para o nosso grupo. Dá cada vez mais confiança. E também para mostrar para todos, que o Botafogo está vindo para brigar por coisas grandes - declarou o atacante."