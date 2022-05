Luís Castro já começa a acertar o time do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Luís Castro já começa a acertar o time do Botafogo Vítor Silva / Botafogo

Publicado 12/05/2022 08:13

O torcedor do Botafogo tem muitos motivos pra sorrir. Com os reforços da 'Era Textor' cada vez mais entrosados, o Glorioso não perde há cinco jogos, e pode aumentar essa sequência hoje. Às 21h30, no Nilton Santos, o Alvinegro recebe o Ceilândia-DF, pela terceira fase da Copa do Brasil.



Com a moral em alta pela vitória de 1 a 0 no clássico contra o Flamengo, o Botafogo não perde desde o dia 10 de abril , data da estreia do clube no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, mesmo jogando em casa, o clube da Estrela Solitária perdeu por 3 a 1 para o Corinthians.



Vivendo um momento bem diferente de quando foi derrotado pela última vez, hoje o Fogão entra em campo com uma grande vantagem, já que venceu o jogo de ida por 3 a 0. Com isso, para avançar às oitavas de final da competição, o Fogão pode perder por até dois gols de diferença. Caso o clube do Distrito Federal consiga empatar o placar no agregado, o jogo vai para os pênaltis, já que não existe o critério do gol fora de casa no torneio.



Para carimbar a vaga na fase seguinte, o Alvinegro contará com mais uma força da sua torcida, que deve comparecer em bom número ao Niltão. Isso porque até o início da noite de ontem, o clube informou que cerca de 17 mil ingressos já haviam sido vendidos.



Em campo, o Glorioso pode ter uma novidade. Na tarde de ontem, o lateral Niko Hämäläinen teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Sendo assim, o finlandês estará à disposição do técnico Luís Castro para enfrentar o Ceilândia.



Hämäläinen vinha treinando normalmente há algumas semanas. No entanto, o visto de trabalho e outras questões burocráticas impediram que ele fosse regularizado antes.

Prováveis escalações:

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Daniel Borges, Klaus, Kanu (Carli) e Hugo (Hamalainen); Tchê Tchê (Del Piage), Patrick de Paula e Chay (Lucas Piazon); Gustavo Sauer, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves. Técnico: Luís Castro.

CEILÂNDIA-DF

Matheus Kayzer; Gabriel Vidal, Igor, Fernando Gomes e China; Werick, Geovane, Felipinho e Matheus Falero; Thiago Magno e Pítio (Pedra). Técnico: Adelson Almeida