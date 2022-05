Erison - Vitor Silva / Botafogo

ErisonVitor Silva / Botafogo

Publicado 12/05/2022 10:30

Rio - Contratado no começo do ano junto ao Brasil, de Pelotas, Erison segue sendo um dos principais jogadores do Botafogo, mesmo após a chegada da SAF. No entanto, as coisas vem mudando e evoluindo no clube carioca. O jovem, de 23 anos, fez elogios ao trabalho do técnico Luís Castro e apontou o seu diferencial.

"O Mister e a comissão são importantes para nós, eles têm tirado o máximo de nós. Impõe muito a parte física, a intensidade e a pressão. Isso nos favorece muito. Fico muito feliz de fazer parte desse grupo, é um dos meus melhores momentos na carreira e espero contribuir mais", afirmou em entrevista ao "SporTV".

O jogador falou sobre a sensação de em pouco tempo sair de um clube de menor investimento como o Brasil, de Pelotas, que defendeu no ano passado na Série B para uma equipe como o Botafogo, uma das principais do futebol brasileiro.

"Sei da dificuldade que é chegar em clube tão grande. E é uma motivação a mais. Sei o quanto muitos jogadores batalham para defender um grande clube e é também por isso que eu me motivo. Pelos meus familiares, amigos, mas também por saber o quanto é complicado", disse.