Carli - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/05/2022 21:23

A partida do Botafogo contra o Ceilândia, nesta quinta-feira, no Nilton Santos, às 21h30, será especial para Joel Carli. O zagueiro argentino, que também é cidadão brasileiro, será titular e conseguirá uma importante marca com a camisa do Alvinegro.

O El Capitan, como Carli é chamado no Botafogo, se tornará o estrangeiro com mais jogos pelo Alvinegro. Nas redes sociais, o clube comemorou o feito do defensor.