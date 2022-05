Niko Hämäläinen é aposta do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/05/2022 19:34

Rio - Relacionado para o duelo contra o Ceilândia, nesta quinta-feira (12), o novo lateral-esquerdo do Botafogo Niko Hämäläinen, irá utilizar a sua camisa 19 em sua passagem pelo Glorioso.

O finlandês foi contratado por empréstimo junto ao Queens Park Ranges, da Inglaterra, e tem chamado a atenção da comissão técnica de Luís Castro durante os treinamentos que tem realizado desde sua chegada ao Alvinegro.

O jogador, que desembarcou no Rio de Janeiro no começo de abril, poderá realizar sua estreia no duelo da Copa do Brasil, mais de um mês após sua chegada à Cidade Maravilhosa. Isto porque, o Botafogo só conseguiu resolver a parte burocrática e regularizar o jogador na última quarta-feira (11), devido a problemas com o visto de trabalho.