Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton SantosFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/05/2022 15:01 | Atualizado 12/05/2022 15:05

Rio - A Supervia comunicou que vai disponibilizar mais trens para atender o público que irá ao duelo entre Botafogo e Ceilândia, nesta quinta-feira, às 21h30, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. Os trens partirão da estação Olímpica de Engenho de Dentro, 45 minutos após o término do jogo.

Confira o comunicado na íntegra:

"Teremos trens extras para Central do Brasil, Japeri e Santa Cruz interligado ao Deodoro, a partir da estação Olímpica de Engenho de Dentro, que partirão 45 minutos após o término do jogo. Vale lembrar que o uso de máscaras dentro dos trens e estações é recomendado e que disponibilizamos totens com álcool em gel gratuito para uso dos clientes."

A expectativa é de casa cheia, visto que a última parcial divulgada pelo Botafogo, na noite de quarta-feira (11), indicou 35 mil ingressos vendidos. O clube ainda informou que o Setor Leste Superior está esgotado, e que restam menos de 500 acessos para o Setor Leste Inferior. Os setores Norte e Oeste Inferior seguem disponíveis.

O Glorioso venceu por 3 a 0 a partida de ida contra o Ceilândia, em Brasília, e tem vantagem para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.