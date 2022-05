Niko Hämäläinen assinou com o Botafogo até o final do ano - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Niko Hämäläinen assinou com o Botafogo até o final do anoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/05/2022 12:52

Rio - O finlandês Niko Hämäläinen estreou com a camisa do Botafogo na vitória sobre o Ceilândia por 3 a 0, na última quinta-feira (12), no Estádio Nilton Santos, e que garantiu o acesso às oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo entrou no segundo tempo e, a cada toque na bola, recebia apoio dos torcedores por meio de gritos. E, em forma de agradecimento, o jogador publicou uma mensagem em sua conta no Instagram.

“Estou muito feliz por finalmente estrear por este clube histórico! Foi uma espera mais longa do que o esperado pelo meu visto de trabalho, mas valeu a pena! Grande vitória ontem à noite e muito obrigado aos fãs ontem por me receberem de tal forma, foi muito apreciado!”, escreveu o finlandês, em inglês e português.

Hämäläinen foi contratado pelo Botafogo para ocupar uma lacuna na posição da lateral esquerda e assinou até o final do ano. Contudo, segundo informado pelo Queens Park Rangers, clube inglês que o jogador pertence, pode solicitar o retorno no meio do ano.