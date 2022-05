Charles Gavin - Reprodução/SporTV

Publicado 13/05/2022 13:21

Rio - O Botafogo venceu o Ceilândia por 3 a 0 na última quinta-feira (12), e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (13), o músico Charles Gavin, baterista dos Titãs, destacou a grande festa da torcida do Glorioso, que lotou o Estádio Nilton Santos e apoiou a equipe nos 90 minutos.

"A torcida deu um show, foi incrível. O tempo todo participou, incentivou, gritou, cantou, um ambiente extremamente familiar, deu gosto de ver. E o Luís Castro fez várias modificações no time, promoveu um rodízio", destacou Charles Gavin, em entrevista ao programa "Redação SporTV".



O Botafogo já havia vencido a partida de ida, no Mané Garrincha, por 3 a 0. Sabendo disso, o técnico Luís Castro utilizou uma equipe bastante modificada no duelo no Nilton Santos.

Um dos jogadores que se destacou na partida foi o volante Patrick de Paula, que, segundo Charles Gavin, recebe uma grande pressão por ter sido a contratação mais cara da história do Botafogo.

"O Ceilândia suportou a pressão com muita coragem, o primeiro gol só saiu aos 39 minutos do primeiro tempo, com o Patrick de Paula. Tem uma pressão tremenda em cima dele pelo fato de ter sido a contratação mais cara, e por conta disso ele tem que desempenhar. O gol dá uma aliviada, é um jogador com um futuro brilhante pela frente indiscutivelmente", analisou o músico.