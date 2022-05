John Textor - Vito Silva / Botafogo

Publicado 13/05/2022

Rio - O Botafogo é mais um clube a se filiar à Libra (Liga do Futebol Brasileiro). O Glorioso assinou o vínculo na tarde desta sexta-feira e se tornou o terceiro clube a participar do movimento, que já contava com Flamengo e Vasco. A informação é do "GE".

Ao todo, a Libra já conta com dez clubes. Além dos times cariocas, completam a lista Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Ponte Preta.

Nos últimos dias, John Textor, empresário que comprou 90% da SAF do clube, participou de reuniões para definir de qual grupo o clube participaria. O norte-americano optou por aderir a Libra.

Inicialmente, o Botafogo não apoiou o movimento. O Glorioso chegou a assinar uma carta, junto com outros 13 clubes, exigindo mudanças na divisão de recursos para se filiar. No entanto, com a aproximação do bloco, o time alvinegro não endossou os dois comunicados seguintes feitos pelo "grupo dos 23", formado pelo "Forte Futebol" e clubes contrários à Libra.