Victor Sá - Vitor Silva / BFR

Victor SáVitor Silva / BFR

Publicado 13/05/2022 16:30

Rio - Na noite da última quinta-feira (12), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo passeou sobre o Ceilândia e repetiu o placar de 3 a 0 aplicado no jogo de ida, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Durante participação no programa 'Donos da Bola', o atacante Victor Sá projetou a temporada do alvinegro no torneio mata-mata.

"Copa é aquilo, tudo pode acontecer. Se entrar bem focado, concentrado, pode acontecer de tudo. Sabemos da importância que é a Copa do Brasil. Agora é ter tranquilidade, a temporada é longa, e focar, porque sabemos que nesse ano dá para almejar coisas boas para o Botafogo", disse o extremo.

Victor Sá vive sua primeira experiência como profissional no futebol brasileiro e vem sendo destaque da equipe comandada por Luís Castro nas primeiras partidas do Brasileirão. O atacante explicou o que o motivou a topar o desafio.

"Para ser sincero, pelo momento que eu vivia nos Emirados, não planejava voltar ao Brasil. As coisas na nossa vida sempre acontecem muito rápido. Surgiu a oportunidade de vir, por ser um projeto da grandeza que está acontecendo, abracei mesmo tudo o que me apresentaram. E era um desafio novo na minha carreira, de jogar o Brasileiro, estar perto da minha família."