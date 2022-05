Robson cumprirá suspensão de uma partida - Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Publicado 13/05/2022 15:34

Rio - O Fortaleza confirmou um desfalque para o jogo duelo com o Botafogo, no próximo domingo (15), válido pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O atacante Robson foi julgado, na última quinta-feira (12), e punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) a cumprir suspensão de uma partida referente à expulsão do jogador na final da Copa Nordeste.

Robson foi apenado com base no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que significa praticar ato hostil ou desleal. A pena mínima de suspensão de uma partida, geralmente, é automática. Mas, não foi cumprida pelo término da competição.

A artigo 66 do Regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) diz que se restar pendente penalidade após o fim de um torneio, a mesma deve ser cumprida nas partidas subsequentes de competições coordenadas pela CBF, desde que o atleta esteja inscrito nela.