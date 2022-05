Diretor executivo de futebol - André Mazzuco - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/05/2022 11:16

Rio - O Botafogo ainda não anunciou a renovação de contrato do zagueiro Kanu. Contudo, a imprensa já noticiou o acerto contratual até 2025. Questionado, André Mazzuco, o diretor de futebol do clube, em entrevista do "GE", explicou que a extensão do vínculo ainda não foi assinada, mas que eles estão próximos a um acordo.

"O Kanu é o capitão da equipe com contrato até dezembro, é um desafio enorme porque em julho pode assinar com qualquer clube da maneira como quiser, é um menino de mercado. É um desafio, mas estamos chegando num consenso e o Kanu tem grande participação nisso", explicou Mazzuco.

Ao mesmo tempo, o Glorioso trata também da questão contratual de outros jogadores como o destacado centroavante Erison - que veio do XV de Piracicaba e comprado por um grupo de empresários, e a joia Matheus Nascimento, que tem vínculo até ano que vem.

"Tudo entra na avaliação do elenco. Temos atletas com contrato mais curtos, outros com contratos mais complicados de mexer. É um desafio nosso. Tem sido com o Matheus Nascimento antes da minha chegada, o Erison tem uma questão de ajuste contratual a ser feita… São desafios rotineiros. Temos a intenção de ter uma gestão melhor dos contratos. Matheus, Erison, são abordagens que já tem ocorrido, com certeza", afirmou.