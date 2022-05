John Textor, investidor do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 14/05/2022 14:00 | Atualizado 14/05/2022 14:25

Rio - John Textor, acionista majoritário do Botafogo, desembarca no Rio de Janeiro neste sábado para assistir ao jogo contra o Fortaleza, no domingo (15), às 18h, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Em rede social, ele escreveu estar ansioso para acompanhar a partida junto aos torcedores.

"Chegando ao Rio de Janeiro hoje…. Mal posso esperar para ver todo mundo no Nilton Santos amanhã à noite para uma festa fabulosa do Botafogo!", disse Textor em inglês, no Twitter.

A última parcial divulgada pelo Botafogo, mais de 15 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Com a segunda melhor média de público do Brasileirão, a expectativa do Glorioso é de ter mais um jogo de casa cheia neste domingo, podendo contar com mais de 30 mil pessoas.