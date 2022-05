Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 15/05/2022 17:07

O Botafogo está escalado para pegar o Fortaleza neste domingo, às 18h, no Nilton Santos. O técnico Luis Castro promoveu novidade na equipe que vai a campo para buscar a vitória em casa. O treinador português escalou Lucas Fernandes de titular no lugar de Chay, o que surpreendeu a torcida.

Gatito Fernandes retorna ao time depois de ser poupado no meio da semana. Com isso, o Botafogo vai a campo com Gatito; Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Victor Sá, Diego Gonçalves e Erison.

Caso o Botafogo vença o Fortaleza, a equipe terminará a sexta rodada do Brasileirão perto da zona de classificação para a Libertadores.