Patrick de Paula festeja seu gol na vitória alvinegra sobre o FortalezaVitor Silva/Botafogo

Publicado 15/05/2022 21:41

Depois de um início não muito bom com a camisa do Botafogo, Patrick de Paula, que chegou com o peso de ser a contratação mais cara da história do clube, conseguiu fazer o segundo gol com a camisa alvinegra no segundo jogo seguido. O tento dessa vez foi diante do Fortaleza, no triunfo por 3 a 1, no Nilton Santos.

Após o duelo, o volante falou sobre o gol, o segundo na vitória do Botafogo, e ainda revelou o que ouviu do técnico Luis Castro na hora em que foi chamado para entrar na partida.

"Quando ele me chamou, ele falou uma coisa que eu já estava vendo: não errar passe e jogar com segurança. Sabia que se a gente errasse passe, daria contra-ataque, porque eles estavam com um a menos. Ele falo comigo para entrar concentrado e falou: 'vamos ganhar o jogo' e graças a Deus eu bati a falta, a bola desviou e entrou no gol"