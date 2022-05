Erison em ação pelo Botafogo - CELSO PUPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Erison em ação pelo BotafogoCELSO PUPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/05/2022 20:02

Em mais um jogo de Nilton Santos cheio e com a presença de John Textor, investidor da SAF, o Botafogo encarou o Fortaleza pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e, enfim, conseguiu a primeira vitória em casa na competição ao vencer o Leão do Pici, de virada, por 3 a 1.

O Alvinegro saiu atrás do marcador, com Moisés, e, ainda no primeiro tempo, buscou o empate, com Erison. Na etapa final, mesmo não vivendo uma das melhores noites na organização tática, foi melhor do que o Fortaleza e conseguiu a virada com Patrick de Paula, em gol de falta. Daniel Borges finalizou o placar.

Foi um primeiro tempo equilibrado no Nilton Santos. O Botafogo começou melhor, e Victor Sá perdeu grande chance cara a cara com o goleiro logo aos oito minutos, em lance que o bandeira marcou impedimento duvidoso e seria revisado pelo VAR se saísse o gol. Mas o Fortaleza foi quem saiu na frente aos 13, em jogada que também foi marcado impedimento, mas o VAR confirmou. Lucas Lima cabeceou para o meio da área, Romero dividiu com Gatito, e a bola sobrou para Moisés só empurrar para a rede.

O gol foi um nocaute para o Alvinegro, que se perdeu no jogo e não conseguia mais atacar. Até que Ceballos foi expulso pelo segundo cartão amarelo aos 39. No lance seguinte, os cariocas buscaram o empate com Erison desviando de cabeça o cruzamento de Cuesta. E a virada só não aconteceu porque Tchê Tchê, livre na área, isolou ao chutar de primeira o cruzamento de Victor Sá, aos 51 minutos.

No segundo tempo, o Botafogo mesmo não estando em uma noite perfeita no ponto de vista tático, estava melhor que o Fortaleza em campo. E, aos oito minutos, quase não virou o marcador. Tchê Tchê roubou a bola no ataque, e Victor Sá cruzou rasteiro para Erison na área. Mas o atacante, mesmo deitado depois de escorregar, finalizou, mas Marcelo Boeck fez grande defesa e salvou o Fortaleza.

Aos dez, o Botafogo conseguiu a virada, mas o árbitro anulou por conta de impedimento. A dupla Tchê Tchê & Erison voltou a funcionar, o volante viu o atacante livre na entrada da área, tocou, ele dominou e bateu no cantinho para marcar, mas o bandeira marcou impedimento duvidoso. Após análise do VAR, o tento foi anulado.

Aos 29, foi a vez do Leão de Pici assustar o Botafogo. Kayzer encheu o pé em cobrança de falta perto a área, saiu uma bomba, e Gatito fez grande defesa, que foi comemorada como um gol pelos torcedores no Nilton Santos.

Mas, depois de tanto pressionar, o Botafogo conseguiu a virada. Patrick de Paula cobrou a falta, a bola desviou em Pikachu na barreira e enganou o goleiro Marcelo Boeck, aos 43 do segundo tempo. Os mais de 23 mil torcedores presentes ficaram em êxtase.

Aos 49 minutos, Daniel Borges fechou o caixão. Chay perdeu disputa na área, mas na sobra o lateral tentou o cruzamento duas vezes: na primeira, Benevenuto bloqueou, e, na segunda, a bola desviou na cabeça do goleiro e entrou. Depois, o árbitro apitou o fim de jogo.

O próximo jogo no Brasileirão será no sábado, às 21h, contra o América-MG, no Independência, pela sétima rodada do Brasileirão. Com 11 pontos, o Botafogo está na quarta colocação, a dois do líder, que é o Corinthians.