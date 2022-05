John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/05/2022 13:41

Rio - O Botafogo está por detalhes de anunciar oficialmente a renovação de contrato do zagueiro Kanu. De acordo com informações do portal "UOL", a assinatura do novo vinculo deverá acontecer nesta semana. O defensor irá firmar um novo compromisso com o clube carioca até o fim de 2025.

Após a vitória sobre o Fortaleza, o zagueiro falou em tom otimista em relação as negociações e praticamente confirmou que irá renovar o seu vínculo com o clube de General Severiano.

"O Botafogo é a minha casa, são quase nove anos aqui, e com a chegada do John Textor há um projeto muito ambicioso. Poder fazer parte desse projeto é de muita felicidade para mim. Depende do (André) Mazzuco (diretor de futebol) já, a minha palavra já está dada (risos)", afirmou.

Kanu, de 25 anos, é um dos principais destaques do elenco do Botafogo há algumas temporadas. No ano passado, com o rebaixamento do clube carioca, ele esteve bem perto de ser negociado. Porém, o Glorioso rejeitou consultas do futebol mexicanos e também de clubes paulistas pelo atleta.