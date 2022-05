Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/05/2022 09:30

Rio - Foi no sufoco, mas o Botafogo emplacou a segunda vitória seguida no Brasileirão. Com gols no fim da partida, o Glorioso derrotou o Fortaleza por 3 a 1. Ao fim da partida, Luís Castro elogiou o comportamento dos jogadores alvinegros e afirmou que o mérito pelo resultado foi dos atletas.

"A vitória é toda deles. As coisas podem ir mal, mas ele trabalham, trabalham. Teve jogador que alcançou o nível máximo no GPS em distâncias curtas e acelerações. Portanto, é através de trabalho que se conquista confiança. A torcida tem confiança, a diretoria e eu tenho. Em nível psicológico, vocês sabem o que quis dizer, há um período de adaptação. Alguns tiveram ao longo da época o estádio não tão cheio e agora estamos adaptados", disse.

O treinador também fez questão de exaltar o comportamento dos torcedores. O Botafogo saiu atrás, depois passou boa parte do jogo com um a mais, porém, o jogo seguia empatado. Castro destacou o fato de não haver desespero por parte dos alvinegros.

"Também teve ajuda da torcida. Em momento algum a torcida nos desesperou, mesmo nos momentos ruins, apoiou a equipe. Entendeu que a equipe em alguns momentos precisa tocar a bola para controlar o jogo", disse.