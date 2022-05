Uniformes provisórios do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/05/2022 14:13

Rio - Após pedidos de torcedores e enquanto apara arestas por uma nova fornecedora de material esportivo, o Botafogo decidiu que irá comercializar os uniformes provisórios deste início de temporada. As peças, que serão confeccionadas pela empresa que já presta tal serviço para o clube, levará a marca 'Glorioso'.

De acordo com o jornalista Thiago Franklin, as três peças do uniforme - com a chance de ganhar uma quarta - farão parte de um conjunto especial que pode ficar pronto em cerca de 40 dias. A disponibilização do material para venda vem acontecendo desde a estreia do clube com a camisa provisória.

Na última semana, em entrevista ao 'GE', o diretor André Mazzuco revelou que o Botafogo não deve ter definida a empresa que irá fornecer seu material esportivo até o fim deste ano já que a confecção de um novo enxoval poderia demorar ate seis meses.