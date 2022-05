Gramado do Nilton Santos se mostrou castigado na vitória do Botafogo sobre o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/05/2022 16:24

Mais uma vitória no Brasileirão, bela festa da torcida e entrada no G-4. O Botafogo viveu um domingo de alegrias na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, mas nem tudo foi positivo. Alvo de muitas reclamações nos últimos anos, as condições do gramado do Nilton Santos recebeu críticas de Luís Castro.

O treinador avalia que o campo ruim atrapalha o estilo de jogo que vem implementando no Glorioso, e pediu uma solução.



"É muito difícil fazer acontecer coisas neste gramado, é extremamente difícil ter paz no jogo. Esse gramado é uma… É impossível jogar em gramados como esse. Nossa equipe tem defeitos, muitas vezes está mal, mas acho que em alguns momentos o gramado ainda está pior do que nós", criticou Castro.



O Botafogo disputou três partidas no Nilton Santos em 15 dias, sendo duas seguidas na última semana. Mas agora terá um intervalo maior para melhora as condições do gramado, já que só voltará ao estádio no dia 6 de junho, contra o Goiás pelo Brasileirão.