Chay exalta vitória de virada do Botafogo sobre o Fortaleza na Série AFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/05/2022 15:30

Rio - A vitória de virada do Botafogo por 3 a 2 sobre o Fortaleza no último domingo, no estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, animou o meia-atacante Chay. Após a partida, o jogador de 31 anos analisou o desempenho do time no jogo e exaltou o apoio dos torcedores alvinegros.

"O clima foi bom, a torcida abraçou a gente. Vencemos um jogo truncado, e a gente sabia que era um jogo difícil. A equipe do Fortaleza é muito bem treinada, mas no segundo tempo encontramos mais espaço e fizemos os gols. A torcida incentivou o tempo todo e conseguimos sair com o resultado", destacou Chay.



No próximo sábado, o Botafogo enfrenta o América-MG, às 21h, no Raimundo Sampaio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo sobre o Fortaleza, o Alvinegro somou 11 pontos e subiu para a quarta colocação.