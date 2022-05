Daniel Borges no duelo contra o Fortaleza - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 16/05/2022 19:25

Rio - O lateral Daniel Borges, do Botafogo, vem sendo um dos destaques da equipe comandada por Luís Castro. Com oito assistências na temporada, o jogador é o principal garçom do Glorioso. Na vitória sobre o Fortaleza, no último domingo (15), Daniel fez o terceiro, e último, gol da sua equipe.

Após a partida, o lateral revelou, em entrevista na zona mista do Nilton Santos, que no lance de seu gol, a ideia era fazer um cruzamento, e não finalizar. Na primeira tentativa de cruzamento, o zagueiro Marcelo Benevenuto devolveu para Daniel que, na segunda, fez com que a bola batesse na cabeça do goleiro Marcelo Boeck e fosse morrer no fundo da rede.

"Até brinquei com o pessoal no vestiário que eu tentei dar dois cruzamentos ali para trás, que tinha gente sozinha do outro lado, mas a bola acabou sobrando para mim e consegui fazer o meu gol. Mas eu gosto de destacar sempre a entrega de toda a equipe", afirmou o camisa 20.

Daniel, que, embora seja lateral-direito, anda atuando na lateral-esquerda desde a chegada de Luís Castro, falou ainda sobre a importante vitória sobre o Fortaleza, ressaltando a dificuldade da partida pelo grande elenco do Leão do Pici.

"Com um jogador a menos eles iriam descer as linhas e fica difícil criar situações de gol. Tivemos muita posse de bola, mas rodamos muito por trás da linha deles. Mesmo saindo atrás no placar, não deixamos a concentração cair. Com o apoio da torcida conseguimos o empate e depois a vitória. O que valeu foi o comprometimento, a entrega dos jogadores durante todo o segundo tempo. Não foi porque tivemos um jogador a mais que foi fácil", disse o jogador.