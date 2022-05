Denílson - Reprodução

16/05/2022

Rio - A vitória do Botafogo em cima do Fortaleza por 3 a 1 no Engenhão acabou ficando em segundo plano. O grande destaque da noite de domingo foi a festa da torcida alvinegra com John Textor. O dono do clube ficou emocionado com a paixão dos botafoguenses e Denilson elogiou o "comportamento" do americano durante o programa "Jogo Aberto".



- Ninguém imaginaria a essa altura do campeonato que o Botafogo estaria vivendo essa situação. Por que o investimento acabou de acontecer. As contratações ainda estão se adaptando ao futebol brasileiro. Aí você vê a festa dele (John Textor) junto com o torcedor do Botafogo. Muito legal também esse comportamento dele. Ele se aproxima muito do torcedor tendo esse tipo de comportamento. Muito legal - disse Denilson.



O fim de semana foi animado para John Textor. O americano viajou para São Paulo com o objetivo de acertar a participação do Botafogo na Libra (Liga de Futebol Brasileiro). Após retornar ao Rio, Textor curtiu a noite de sábado (14) em uma boate na Barra da Tijuca e presenciou no domingo uma grande vitória do Botafogo diante de um Engenhão lotado de alvinegros.



Nos últimos meses, o Botafogo tem anunciado reforços de peso para a temporada. Com a chegada de John Textor, o elenco vem se tornando cada vez mais um time competitivo. A evolução do clube está criando uma alta expectativa em torcedores botafoguenses.



O Botafogo volta a campo no próximo sábado (21/05), contra o América-MG, às 21h, no Independência, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time de Luís Castro vai em busca de mais uma importante vitória na competição.