Fernando Marçal - Divulgação / Wolverhampton

Publicado 17/05/2022 10:30

Rio - Vivendo um grande momento na temporada, o Botafogo ainda deverá ter mais reforços a partida da abertura da janela do segundo semestre. Um deles é o lateral-esquerdo Fernando Marçal. Em entrevista ao "IG", o jogador, de 33 anos, falou sobre a expectativa de fazer parte do elenco do clube carioca ainda em 2022.

"Estamos conversando. Eles me procuraram, demonstraram interesse em contar comigo para essa temporada e eu vejo isso com bons olhos. Estamos cada vez mais afinando as coisas e acredito que isso tem uma grande chance de dar certo. Estou bastante motivado para fazer parte desse novo projeto no Botafogo", afirmou.

Marçal é pouco conhecido no futebol brasileiro. Com apenas 21 anos deixou Guaratinguetá rumo ao futebol português. Após passar por Torrense, Nacional e Benfica, o lateral foi atuou na Turquia, no França, até chegar ao Wolverhampton, da Inglaterra, em 2020. Ao falar sobre os últimos momentos no clube atual, Marçal afirmou que os torcedores pediram a sua permanência.

"Tenho recebido muitas mensagens de torcedores do tipo: “Fica Marçal”. Ganhar títulos é importante para entrar na história de um clube, mas sem dúvida nenhuma ficarei na memória desses torcedores que conhecem o Marçal pelo empenho e esforço dele, que não se dá por vencido, não tem bola perdida e vai até o limite. Acredito que essa é a imagem que vai ficar do Marçal. O Wolves tem sido uma parte e vai ser muito importante na minha história", disse.