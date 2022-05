Rafael - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2022 13:07

Rio - Torcedor declarado do Botafogo, o lateral-direito Rafael escancarou sua emoção com a fase do clube dentro de campo, além das grandes festas nas arquibancadas nas últimas partidas. O jogador, em sua conta oficial no Instagram, registou o clima do Estádio Nilton Santos na vitória do alvinegro sobre o Fortaleza, pelo placar de 3 a 1.

"Essa foto é o que eu sinto de mais maravilhoso… uma torcida apaixonada, um dono que hoje é apaixonado por esse clube (John Textor), os jogadores jogando com paixão… Não vejo a hora de voltar a jogar. Vamo vamo vamo, Botafogo!!!", escreveu o camisa sete do Glorioso.

Rafael se recupera da lesão mais grave de sua carreira. Na estreia do Botafogo no Cariocão, em janeiro, o lateral rompeu o tendão calcâneo e teve de passar por procedimento cirúrgico. Seu retorno está previsto para o segundo semestre.