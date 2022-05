Estádio Nilton Santos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Estádio Nilton Santos

Publicado 17/05/2022 17:36 | Atualizado 17/05/2022 17:36

Rio - Em clima de euforia com a chegada da SAF, a torcida do Botafogo tem marcado presença no Nilton Santos, neste início de Brasileirão. Nos três jogos como mandante (contra Corinthians, Juventude e Fortaleza) o clube colocou mais de 95 mil pessoas no estádio e teve lucro de R$ 1,5 milhão.

O maior público do Alvinegro na competição nacional foi justamente na estreia contra o Corinthians, quando a equipe colocou em campo vários dos seus reforços. Apesar da derrota no primeiro jogo, quase 37 mil botafoguenses estiveram no Nilton Santos. O duelo gerou mais de R$ 769 mil de lucro aos cariocas.

Em seguida, o Glorioso mediu forças com o Juventude, às 11h, e o público girou em torno de 34 mil, com mais de R$ 621 mil de lucro. No último domingo, mais de 23 mil torcedores estiveram no estádio para acompanhar o triunfo sobre o Fortaleza, o que rendeu quase R$ 121 mil de lucro para o clube.

Com o triunfo sobre o Leão do Pici, o time da estrela solitária entrou no G4 após quase três anos. Na sequência, a equipe terá pela frente dois jogos fora de casa seguidos: América-MG e Coritiba.

O Glorioso só voltará a jogar em casa pelo Campeonato Brasileiro no dia 6 de junho, às 20h, diante do Goiás. A promessa é de casa cheia novamente com a torcida empolgada com o futuro do clube.



Confira os números dos jogos do Botafogo como mandante



Botafogo x Corinthians: 34.344 (Público Pagante), 36.898 (Público Presente), 1.332.850,00 (Renda) e R$ 769.707,08 (Lucro);



Botafogo x Juventude: 31.512 (Público Pagante), 34.734 (Público Presente), 1.201.275,00 (Renda) e R$ 621.187,59 (Lucro);



Botafogo x Fortaleza: 21.782 (Público Pagante) 23.616 (Público Presente), 577.386,00 (Renda) e R$ 120.889,86 (Lucro);



TOTAL: 87.638 (Público Pagante) 95.248 (Público Presente) 3.111.511,00 (Renda) e 1.511.784,53 (Lucro).