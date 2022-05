Matheus Nascimento - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2022 15:43

Rio - O atacante Matheus Nascimento, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para defender a Seleção Brasileira Sub-20 em um período de treinos. Com isso, o atleta desfalcará o Glorioso em três partidas do Campeonato Brasileiro: contra o Goiás (dia seis, no Nilton Santos), o Palmeiras (dia nove, no Allianz Parque) e o Avaí (em data ainda não definida, no Nilton Santos).

No documento que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entregou para a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), Matheus Nascimento deverá se apresentar à Seleção no dia 31 de maio, e será liberado no dia 13 de junho, na chamada "Data FIFA". A informação é do portal "GE".

Vale lembrar que a CBF segue negociando a realização de um torneio quadrangular, com participação de Chile, Uruguai e Paraguai. O torneio seria realizado no Espírito Santo, e sirviria de preparação para o Sul-Americano Sub-20.

Além de Matheus Nascimento, três atletas do Fluminense também foram informados de sua convocação para a Seleção de base: o volante Alexsander, o atacante Matheus Martins e o goleiro Cayo Fellipe.