Ex-colega de Cristiano Ronaldo, Rafael projeta possível saída do Manchester UnitedFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2022 16:26

Rio - Ex-colega de Cristiano Ronaldo no Manchester United, da Inglaterra, o lateral-direito Rafael, do Botafogo, acredita que há a possibilidade do atacante não permanecer no clube inglês para a próxima temporada. Em entrevista ao canal "Flow Sport Club" no último sábado (14), no YouTube, o jogador de 31 anos comentou sobre a situação do craque português.

"Cara, vou ser sincero, acredito que pode ser. Ele não está tão feliz lá, pelo que fiquei sabendo os caras também não querem muito ele lá, não sei. São as duas vias. O Manchester não vai para a Champions", afirmou Rafael.



"Ele tem que ver para onde vai, não adianta ser só para jogar a Champions League, porque não vai resolver. Ele está fazendo gol para caramba, só não está ganhando. Não sei, mas acho que vai sair. Às vezes não quer jogar a Champions, quer jogar o Brasileirão, vem para o Botafogo. Estamos ricos né", completou.

"Depois que o Seedorf veio, eu acredito em tudo. Foi bizarro quando ele veio, nem eu acreditei, como botafoguense. Pior que ele foi muito bem. Jogou muito", concluiu.