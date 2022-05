Lateral-direito Renzo Saravia em ação total no treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Lateral-direito Renzo Saravia em ação total no treino do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/05/2022 13:24

Rio - Uma das caras novas do Botafogo para o Brasileirão, o lateral Renzo Saravia se mostrou satisfeito com o rendimento da equipe neste começo de competição. Em entrevista à Botafogo TV, ele elogiou a evolução da equipe, mas ressaltou que alguns pontos ainda precisam ser ajustados.

"Fico feliz por estarem nos dando todas as condições para que no dia-a-dia estejamos 100% fisicamente. Estamos crescendo muito também nesse aspecto, somos uma equipe muito intensa, que não para de correr tanto com a bola como sem. Seguimos melhorando, ainda tem muitas coisas a melhorar, mas estamos num bom caminho", disse Saravia.

O lateral alvinegro também falou sobre a vitória do último domingo, sobre o Fortaleza, e projetou o duelo contra o América-MG, no próximo sábado.

"Feliz pela vitória na nossa casa, com a nossa torcida. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra uma grande equipe. Acredito que em linhas gerais fizemos tudo para conquistar o resultado, buscamos a vitória durante todo o jogo. Vamos jogar da mesma maneira (contra o América-MG). Temos uma mesma forma de jogar tanto no nosso campo como visitante, e é assim que vamos tratar. Vamos seguir nessa linha, de ir em busca da vitória seja no lugar que for", afirmou.