John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 18/05/2022 21:21

Rio - Em busca de uma equipe consolidada nesta temporada, o Botafogo está perto de renovar o contrato do atacante Erison. Um dos destaques do Alvinegro, o jogador de 23 anos deve estender o vínculo até dezembro de 2025. A informação é do portal "Transfers24hr".

Erison comemora o gol do Botafogo contra o Flamengo no Mané Garrincha Foto: Vitor Silva/Botafogo

Artilheiro do Botafogo com 12 gols na temporada, Erison chegou ao Alvinegro adquirido ao XV de Piracicaba, com o auxílio de empresários na negociação, que comprou 40% dos direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 1,3 milhão.

O atual contrato de Erison com o Botafogo encerra no final deste ano. Além de 12 gols marcados na temporada pelo Alvinegro, o jogador tem 19 partidas disputadas e três assistências.