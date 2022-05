Eran Zahavi, atacante da seleção de Israel, está em negociações com o Botafogo - Foto: Divulgação/PSV

Publicado 19/05/2022 13:49

Rio - Outrora empolgado, o Botafogo teve de frear um pouco o otimismo pela contratação do atacante israelense Eran Zahavi, que está de saída do PSV, da Holanda. Grande sonho do empresário estadunidense John Textor, o centroavante vive impasse para decidir qual será seu novo clube.

Por conta de tal situação, de acordo com o site "FogãoNET", O clube já conta com planos B e C caso Zahavi realmente não tenha um desfecho feliz com o Glorioso. O Alvinegro irá esperar pelo israelense e vê bastante tempo para resolver certos imbróglios - sendo um deles o tema 'segurança', já que atleta e esposa estão receosos sobre uma possível vida no Rio de Janeiro. O Jornal O Dia confirmou as informações.

Os nomes que constam nos planos B e C, no entanto, ainda não foram revelados. A reportagem apurou que o Botafogo observa atentamente e já mira nomes em atividade no futebol europeu, mas ainda sem dar primeiros passos em busca de tratativas.



Nos últimos dias, a imprensa de Israel ligou o nome de Eran Zahavi ao Maccabi Tel Aviv, seu ex-clube, onde teve passagem de grande sucesso - foram 157 jogos disputados e 122 gols marcados, além de 28 assistências.

A janela de transferências abrirá no dia 18 de julho e o Alvinegro ainda almeja contratar um meio-campista para a equipe comandada por Luís Castro. Em negociação avançada, o lateral-esquerdo Fernando Marçal, do Wolverhampton, é aguardado para suprir a carência no setor, hoje ocupado de maneira improvisada por Daniel Borges.