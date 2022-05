Eran Zahavi - Divulgação / PSV

Rio - O sonho de John Textor de contratar o atacante Eran Zahavi não é dos mais fáceis. De acordo com informações do "blog do Gentile", do portal "Fogão Net", um fator extracampo estaria dificultando a negociação do Glorioso com o atleta: a violência do Rio de Janeiro.

O jogador, que está deixando o PSV, da Holanda, já passou por momentos conturbados no país europeu. Ele já teve sua casa assaltada em duas oportunidades. A segurança seria uma das prioridades para Zahavi e com isso uma retorno ao Maccabi Tel Aviv, de Israel, vem sendo avaliado pelo atleta.

De acordo com o blog, os dirigentes do Botafogo não tem mais o otimismo inicial sobre a negociação. Porém, acreditam que o problema pode ser resolvido com conversas. A janela de transferências só será reaberta no próximo dia 18 de julho, mas o atacante deseja tomar uma decisão em breve.