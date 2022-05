Botafogo 3 x 1 Fortaleza - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro / Estádio Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Botafogo 3 x 1 Fortaleza - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro / Estádio Nilton SantosVitor Silva/Botafogo

Publicado 19/05/2022 15:04

Rio - A torcida do Botafogo esgotou todos os dois mil ingressos destinados a ela para o duelo com América-MG, neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. No começo da tarde, a diretoria alvinegra já havia antecipado 100 ingressos para sócios, que esgotaram em menos de cinco minutos.

O clube mineiro disponibilizou sua plataforma para comercialização dos bilhetes às 14h, mas o site, a princípio, não comportou a demanda. Foi criada uma fila para acessar a plataforma e os ingressos destinados aos torcedores do Botafogo foram esgotados em menos de 20 minutos.

Há algumas semanas, torcedores do Glorioso já se movimentavam organizando viagens, fechando ônibus contratados ou de agências. Na última terça-feira, o América-MG divulgou que o preço do ingresso para a torcida visitante seria de R$ 100 (inteira).

A diretoria do Coelho ainda teme uma invasão de botafoguenses no Independência. Para evitar, elaborou promoções especiais para sócios-torcedores com direito a ingresso extra. Outro medo é de que alvinegros ocupem lugares destinados aos mandantes.