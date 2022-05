Investidor americano John Textor - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/05/2022 16:00

Rio - Desde que John Textor chegou ao Botafogo, muitos investimentos foram feitos e diversos jogadores foram contratados para reforçar o elenco da chamada 'Era Textor'. E, ao ser entrevistado pelo "Flow Sport Club", o lateral alvinegro, Rafael, disse que o clube carioca teria condições de contratar Cristiano Ronaldo. Sem medir a possível repercussão, as falas chegaram à Portugal e saíram em um jornal português, que brincou com a declaração.

Um dos principais jornais de Portugal aproveitou o humor do jogador do Botafogo para fazer a seguinte manchete: "Cristiano Ronaldo desejado no... Botafogo.", publicou o veículo em tom de brincadeira.

O atleta do Glorioso, quando viu a publicação do jornal, voltou a brincar em seu Twitter. Ele prestigiou seus colegas de equipe e afirmou que CR7 seria reserva do clube carioca.

"Vem para ser banco do Erison e do Matheus (Nascimento), não tem jeito". O jogador também disse que não cederia a camisa 7 ao craque português: "Pra ele não, tá fora de forma", escreveu.