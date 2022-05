Vinicius Assumpção, dirigente do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/05/2022 17:29

Rio - Após esgotar os 2 mil ingressos disponíveis para os torcedores alvinegros, para a partida contra o América-MG, neste sábado (21), no Estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro, o vice-presidente geral do Botafogo, Vinicius Assumpção fez um apelo ao clube mineiro nas redes sociais, nesta quinta-feira, para que libere mais entradas.

"Ingressos esgotados, mas tem muitos alvinegros sem acesso. América-MG, estamos num ambiente onde os clubes debatem a profissionalização do futebol brasileiro, através de uma Liga, acho interessante abrir mais espaços para a torcida alvinegra. É só festa de duas torcidas coirmãs", disse Vinicius Assumpção, no Twitter.



No entanto, a diretoria do América-MG ainda não se manifestou sobre a possibilidade de liberar mais ingressos para os torcedores do Botafogo. Anteriormente, o clube mineiro havia decidido criar uma promoção para os sócios-torcedores do Coelho. Cada associado pode retirar dois bilhetes para a partida.