Batata assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 19/05/2022 19:49

Rio - O atacante João Henrique Zampier, de apenas 16 anos, é o novo reforço da equipe do Botafogo. O atleta, apelidado de "Batata", assinou seu primeiro contrato profissional nesta quinta-feira (19), e terá multa de 50 milhões de dólares (aproximadamente R$ 246 milhões, na cotação atual). Além disso, o jogador passará por um período de testes no Porto, de Portugal.

Batata assinou com o Alvinegro até abril de 2025. Em contato com o "GE", o jovem atacante comentou sobre a felicidade de assinar com o Botafogo.

"Estou muito feliz. Cheguei aqui no clube faz cinco anos já. Passei por muitos momentos difíceis e é muito gratificante assinar o contrato com 16 anos só. Felicidade enorme para mim e para toda a minha família", disse Batata.

O jogador, natural de Vila Velha, no Espírito Santo, deverá ser utilizado no "Porto B", a equipe secundária do clube português. Clubes do exterior que desejem contratar o atacante, terão que desembolsar a quantia de 50 milhões de dólares. No entanto, o Porto terá preferência e pode exercer a opção de compra fixada no contrato.

Batata se mudará para Portugal nesta sexta-feira (20), e ficará emprestado ao Porto por 20 dias, para testes e avaliações. O jogador comemorou o reconhecimento de seu trabalho, e disse que irá fazer o seu melhor na equipe.

"Recebi a notícia há pouco tempo. Fiquei muito feliz deles reconhecerem meu trabalho. Quero fazer muitos gols. Vai ser uma experiência e sensação incrível. Todo jogador sonha em jogar na Europa. Vou fazer o meu melhor lá para, se Deus quiser, dar tudo certo", disse Batata ao "GE".