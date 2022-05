Lucio Flavio comanda a equipe B do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo.

Publicado 19/05/2022 17:47

Rio - Ainda aguardando uma definição sobre a tabela do Brasileirão de Aspirantes, o chamado 'time B' do Botafogo tem realizado jogos-treino já visando a preparação para o torneio e enfrentou recentemente Porto Real e Portuguesa-RJ. A informação é do jornalista Fabiano Bandeira.

Na última sexta-feira, diante do Porto Real, o Glorioso aplicou um placar elástico - não divulgado pelas equipes, como protocolo da atividade. Nesta semana, na última terça, o Botafogo perdeu para a Lusa, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1.

A equipe sub-23 do Glorioso, comandada por Lucio Flavio, vem realizando seus treinamentos no campo anexo do Estádio Nilton Santos. Além das diversas contratações, o plantel conta com nomes não aproveitados por Luís Castro: Ênio, Juninho, Felipe Ferreira e Breno são exemplos, além de outros jovens oriundos das categorias de base.